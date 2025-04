Le parole del segretario dell'Onu dopo la morte del Pontefice

(LaPresse) – “Il nostro mondo diviso e discordante sarà un posto molto migliore se seguiremo il suo esempio di unità e comprensione reciproca nelle nostre azioni”. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, in una dichiarazione, ricordando Papa Francesco, morto questa mattina. Guterres ha ricordato che Bergoglio disse: “Il futuro dell’umanità non è esclusivamente nelle mani dei politici, dei grandi leader, delle grandi aziende, ma è soprattutto nelle mani di coloro che riconoscono l’altro come un ‘tu’ e se stessi come parte di un ‘noi’”.

