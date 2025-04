Colpita la capitale Sana'a e la città costiera di Hodeida

(LaPresse) I ribelli Houthi dello Yemen hanno dichiarato che l’esercito statunitense ha lanciato una serie di attacchi aerei sulla capitale Sana’a e sulla città costiera di Hodeida, controllata dagli Houthi, meno di due giorni dopo che un attacco statunitense ha distrutto un porto sul Mar Rosso e ucciso più di 70 persone. L’ufficio stampa degli Houthi ha dichiarato che 13 attacchi aerei statunitensi hanno colpito un aeroporto e un porto a Hodeida, sul Mar Rosso. L’ufficio ha anche riferito di attacchi statunitensi nella capitale, Sana’a. Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime. Il Comando Centrale dell’esercito statunitense, che supervisiona le operazioni militari americane in Medio Oriente, ha dichiarato che continuerà a condurre attacchi contro gli Houthi nello Yemen

