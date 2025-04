Videomessaggio del presidente ucraino nel giorno di Pasqua

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inviato un video messaggio pasquale agli ucraini, esprimendo la speranza che “il giorno della pace” arrivi per il Paese. “Che l’ora del male finisca, che arrivi il giorno della vita, il giorno della pace, il giorno dell’Ucraina”, ha detto il leader di Kiev, vestito con abiti tradizionali ucraini e in piedi davanti alla Cattedrale di Santa Sofia nella capitale. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato unilateralmente una tregua temporanea fino alla mezzanotte della domenica di Pasqua, citando ragioni umanitarie. Questo annuncio è arrivato il giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che i negoziati tra Ucraina e Russia stanno “giungendo a una fase cruciale”. Zelensky ha accusato la Russia di creare una falsa apparenza di rispetto del cessate il fuoco pasquale, affermando che Mosca ha continuato a lanciare attacchi anche dopo l’entrata in vigore della tregua.

