Sarà in essere fino alle 23 di domani

In vigore la tregua di Pasqua nella guerra in Ucraina, annunciata ieri dalla Russia. Ma il leader di Kiev Zelensky denuncia continue violazioni da parte di Mosca. “Nel complesso, a partire dalla mattina di Pasqua, possiamo affermare che l’esercito russo sta cercando di mantenere l’impressione generale di un cessate il fuoco, mentre in alcune aree continuano i tentativi isolati di avanzare e infliggere perdite all’Ucraina. La Russia deve rispettare pienamente le condizioni del cessate il fuoco. La proposta dell’Ucraina di attuare e prorogare il cessate il fuoco per 30 giorni dopo la mezzanotte di stasera rimane sul tavolo. Agiremo in base alla situazione effettiva sul campo”. Così sui social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in riferimento alla tregua annunciata ieri, per il giorno di Pasqua, la presidente russo Vladimir Putin.

L’attacco di Zelensky

“Tra le 18:00 di ieri e la mezzanotte di oggi, si sono verificati 387 bombardamenti e 19 attacchi da parte delle forze russe – si legge nel post -. I droni sono stati utilizzati dai russi 290 volte”.Zelensky posta un report del comandante in capo Syrskyi con una serie di dettagliate informazioni sul fronte: “Lungo diverse direzioni del fronte, si sono già verificati 59 bombardamenti e 5 assalti da parte di unità russe. Nel settore del Gruppo Tattico Operativo di Starobilsk è stato documentato un combattimento, nel settore del Gruppo Tattico Operativo di Donetsk si sono verificati tre combattimenti – nelle direzioni di Pokrovsk e Novopavlivka – e un combattimento ha avuto luogo nei pressi di Stepove, in direzione di Zaporizhia. Il nemico ha effettuato decine di attacchi con droni. Nella regione di Kursk, le forze russe hanno condotto attacchi di artiglieria e utilizzato droni”.”I nostri soldati stanno rispondendo in base alla specifica situazione di combattimento – aggiunge -. L’Ucraina continuerà ad agire simmetricamente”.

Tregua in Ucraina, l’annuncio di Putin

Il presidente russo, Vladimir Putin, ieri ha annunciato una tregua di Pasqua nel conflitto in Ucraina. Durante un incontro al Cremlino, il comandante in capo Supremo ha ascoltato un rapporto del capo di Stato maggiore delle forze armate russe, Valerij Gerasimov, sulla situazione sulla linea di contatto e ha annunciato che la parte russa avrebbe cessato tutte le azioni militari dalle 18 (le 17 italiane, ndr) del 19 aprile a mezzanotte del 21 aprile (le 23 in italiane, ndr. “Sulla base di considerazioni umanitarie, a partire dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di lunedì, la parte russa proclama una tregua pasquale. Ordino che tutte le azioni militari siano interrotte per questo periodo”, aveva detto Putin.

