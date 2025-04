Utenti divisi tra chi parla di gaffe e chi non crede nella 'semplice' svista

Scivolone di Fox News, che in un servizio sulle cerimonie religiose per la Pasqua da Mosca, dal Vaticano e da Kiev ha indicato la capitale ucraina come ‘Kiev, Russia’. “Se si è trattato di un errore e non di una deliberata dichiarazione politica, bisognerebbe chiedere scusa e avviare un’indagine per individuare chi ha commesso l’errore”. Così su X il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Georgy Tykhy interviene dopo che Fox News, durante la trasmissione della funzione pasquale, ha definito Kiev una città russa.

Tra gli utenti social c’è infatti chi ipotizza che non si sia trattato di una semplice svista.

