La protesta di Kiev: "Avviare un'indagine"

Scivolone di Fox News, che in un servizio sulle cerimonie religiose per la Pasqua da Mosca, dal Vaticano e da Kiev ha indicato la capitale ucraina come ‘Kiev, Russia’.

“Se si è trattato di un errore e non di una deliberata dichiarazione politica, bisognerebbe chiedere scusa e avviare un’indagine per individuare chi ha commesso l’errore”. Così su X il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Georgy Tykhy interviene dopo che Fox News, durante la trasmissione della funzione pasquale, ha definito Kiev una città russa

