Si trova nel villaggio di Lukashivka, a Chernihiv. Il sacerdote: "Una chiesa distrutta è l'anima spezzata della comunità"

Decine di ucraini si sono radunati domenica davanti alle rovine di una chiesa danneggiata nel nord dell’Ucraina per celebrare la Pasqua 2025.

Molti di loro dubitano che un cessate il fuoco effettivo con la Russia sia possibile. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato unilateralmente una tregua pasquale temporanea, dalla sera del sabato fino alla mezzanotte della domenica di Pasqua, citando motivi umanitari.

Nel villaggio di Lukashivka, nella regione di Chernihiv, brevemente occupato dalle forze russe nel 2022, i parrocchiani della danneggiata Chiesa dell’Ascensione sono arrivati di buon’ora in una piccola chiesa di legno improvvisata, costruita lo scorso anno per rispondere alle esigenze dei fedeli, portando i tradizionali cestini e dolci pasquali per farli benedire. Alcuni hanno detto di essere venuti apposta dalle città a Lukashivka per celebrare la Pasqua 2025, temendo che le forze russe potessero prendere di mira grandi raduni, soprattutto dopo una recente serie di attacchi missilistici che hanno ucciso decine di civili.

Il restauro della chiesa originale, un’opera architettonica del XX secolo, richiederebbe centinaia di migliaia di dollari, soldi che la comunità non ha, mentre la guerra continua. Dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia, nel febbraio 2022, circa 530 chiese in tutta l’Ucraina sono state danneggiate o distrutte, e almeno 25 membri del clero sono stati uccisi, secondo Ruslan Khalikov, capo del progetto “Religion on Fire”, che monitora i crimini di guerra russi contro le comunità religiose. “Una chiesa distrutta è l’anima spezzata della comunità,” ha detto il sacerdote Serhii Zezul.

