Sabato di relax per il presidente Usa diretto in Virgina

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump esce dalla Casa Bianca e sale in auto per recarsi a giocare a golf al Trump National Golf Club a Potomac Falls, in Virginia. Trump indossava un cappellino del movimento Maga con la scritta: “Trump aveva ragione su tutto“.

