È accaduto durante la presentazione di Mehmet Oz ai vertici dei Servizi sanitari americani

Mentre Donald Trump stava rispondendo a un giornalista nello Studio Ovale della Casa Bianca in merito alla questione nucleare iraniana, una giovane ospite ha accusato un malore ed è svenuta. L’incontro con i giornalisti era previsto per la presentazione di Mehmet Oz – discusso chirurgo, conduttore televisivo e autore televisivo – ai vertici dei Servizi sanitari americani Medicare e Medicaid. I giornalisti, i fotografi e i cameramen sono stati rapidamente spinti fuori dall’ufficio ovale. Il presidente Usa si è avvicinato alla ragazza per assicurarsi delle sue condizioni. La Casa Bianca ha poi comunicato che la ragazza si è ripresa e sta bene.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata