Prosegue la trattativa, gli Usa hanno detto che si ritireranno se non si arriva rapidamente a un accordo

Gli Stati Uniti sono disposti a riconoscere il controllo della Russia sulla Crimea, nell’ambito di un ampio accordo di pace tra Mosca e Kiev. Lo riferisce Bloomberg citando fonti informate.

Cosa ha detto ieri Rubio sui negoziati

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha detto che è necessario “determinare nei prossimi giorni” se la pace è “fattibile” in Ucraina, sottolineando che “gli Stati Uniti hanno altre priorità“, in seguito agli incontri che si sono tenuti a Parigi tra americani, europei e ucraini. “Dobbiamo valutare nei prossimi giorni se (la pace) è fattibile o meno” e “se non è possibile, dobbiamo andare avanti” perché “non è la nostra guerra” e “gli Stati Uniti hanno altre priorità”, ha detto ad alcuni giornalisti ai piedi del suo aereo all’aeroporto Le Bourget di Parigi.

Usa “si ritireranno” se non si arriva a un accordo

“Se non emergerà presto un percorso chiaro verso la pace, gli Stati Uniti si ritireranno dagli sforzi per mediare la pace”. Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio nel corso di una telefonata col segretario generale della Nato, Mark Rutte, della quale dà conto il dipartimento di Stato. Rubio ha “espresso la speranza” che la proposta di pace presentata ieri a Ucraina e Russia “venga accettata e porti a una pace duratura”.

Lascia il capo di gabinetto della Difesa

Joe Kasper, il capo di gabinetto del segretario alla Difesa Pete Hegseth, lascerà il proprio incarico nei prossimi giorni, per assumere un nuovo ruolo all’interno del Pentagono. Lo riferisce Politico, citando fonti a conoscenza della vicenda. A seguito di un’indagine interna su una fuga di notizie all’interno della Difesa, il consigliere Dan Caldwell, il vice capo di gabinetto Darin Selnick e Colin Carroll, capo dello staff del vicesegretario alla Difesa Stephen Feinberg sono stati posti in congedo forzato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata