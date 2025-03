Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha affermato che oggi gli Stati Uniti “avranno contatti con i russi”, da cui sperano di avere una risposta positiva sulla tregua di 30 giorni a cui l’Ucraina si è detta pronta. Gli Stati Uniti “sollecitano fermamente i russi a porre fine a tutte le ostilità”, ha aggiunto Rubio, come riporta il Guardian, “non esiste una soluzione militare a questo conflitto”. Rubio ha anche confermato che i colloqui di ieri a Gedda, in Arabia Saudita, hanno riguardato “come dovrebbe essere un processo di negoziazione” e hanno incluso “conversazioni sulle concessioni territoriali“. Il principale diplomatico statunitense ha suggerito che Mosca sta “probabilmente elaborando” la notizia della proposta di tregua temporanea “allo stesso modo del resto del mondo”. Rubio ha ribadito che gli Stati Uniti presenteranno la proposta alla Russia “direttamente”. “Diremo che l’Ucraina è pronta a interrompere tutte le attività sul campo di battaglia e ad avviare immediatamente il processo di negoziazione per porre fine in modo duraturo alla guerra, e vedremo quale sarà la risposta”, ha assicurato, “se la loro risposta è sì, allora sappiamo di aver fatto dei veri progressi e che c’è una reale possibilità di pace. Se la loro risposta è no, sarebbe molto spiacevole, e allora renderà chiare le loro intenzioni”. Lo riporta la Cnn.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata