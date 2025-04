Il presidente russo in un colloquio con Gerasimov: "Pronti a reagire a ogni violazione"

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato una tregua di Pasqua nel conflitto in Ucraina. Dopo aver ascoltato un rapporto del capo di Stato maggiore delle forze armate russe, Valerij Gerasimov, sulla situazione sulla linea di contatto, ha annunciato che la parte russa cesserà tutte le azioni militari dalle 18 (le 17 italiane, ndr) del 19 aprile a mezzanotte del 21 aprile (le 23 in italiane, ndr). “Sulla base di considerazioni umanitarie, a partire dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di lunedì, la parte russa proclama una tregua pasquale. Ordino che tutte le azioni militari siano interrotte per questo periodo“, ha detto Putin. “Prevediamo che la parte ucraina seguirà il nostro esempio. Allo stesso tempo, le nostre truppe devono essere pronte a respingere eventuali violazioni della tregua e provocazioni da parte del nemico, nonché qualsiasi sua azione aggressiva”, ha aggiunto.

