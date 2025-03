Intanto il Cremlino rimuove la filiale di Ariston dalla lista della aziende nazionalizzate

“Ci sono persone in Occidente che non capiscono la Russia, ma questo non impedisce al nostro Paese di vivere e svilupparsi”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, citato da Ria Novosti. “Questo dovrebbe solo motivarci ad aumentare il numero di persone che ci capiscono e vogliono vivere con noi in pace e amicizia”, ha detto il capo del Cremlino.

Intanto Putin ha rimosso la filiale russa di Ariston dall’elenco delle società soggette a gestione temporanea. Lo riferisce l’agenzia Tass, citando un decreto presidenziale russo pubblicato mercoledì. “Nella primavera 2024, il 100% delle azioni della struttura russa di Ariston è stato trasferito alla direzione della società Gazprom Household Systems. Questa clausola è ora considerata non più in vigore”, si legge. “L’azienda ‘Ariston Termo Rus’ è registrata nella regione di Leningrado, la sua attività principale è la produzione di elettrodomestici”.

