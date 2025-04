Folla immensa di manifestanti a Sana'a

In Yemen una folla immensa di manifestanti ha bruciato in piazza bandiere di Usa e Israele. Migliaia di persone venerdì sono scese nelle strade della capitale Sana’a, per manifestare solidarietà ai palestinesi nella Striscia di Gaza e protestare contro gli intensi attacchi statunitensi contro i ribelli Houthi.

I raid americani contro un porto petrolifero controllato dai ribelli Houthi nello Yemen hanno ucciso 74 persone e ferito altre 171, secondo quanto riferito venerdì dal gruppo, nel più sanguinoso attacco finora registrato nell’ambito della nuova campagna militare del presidente Donald Trump contro la fazione sostenuta dall’Iran.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata