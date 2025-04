Il segretario di Stato ha precisato: "Gli Stati Uniti hanno altre priorità". Nuovi raid russi a Kharkiv e Sumy

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha detto che è necessario “determinare nei prossimi giorni” se la pace è “fattibile” in Ucraina, sottolineando che “gli Stati Uniti hanno altre priorità“, in seguito agli incontri che si sono tenuti a Parigi tra americani, europei e ucraini. “Dobbiamo valutare nei prossimi giorni se (la pace) è fattibile o meno” e “se non è possibile, dobbiamo andare avanti” perché “non è la nostra guerra” e “gli Stati Uniti hanno altre priorità”, ha detto ad alcuni giornalisti ai piedi del suo aereo all’aeroporto Le Bourget di Parigi.

La Cina “non ha fornito armi a nessuna delle parti coinvolte nel conflitto e non lo farà. Questa posizione è stata coerente e chiara”. Lo dice il portavoce dell’ambasciata cinese a Washington in risposta all’accusa lanciata ieri dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo cui Pechino fornisce armi a Mosca. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian, come riporta il Global Times, ha affermato che la posizione di Pechino sulla questione ucraina è sempre stata coerente. La Cina si è impegnata attivamente a promuovere un cessate il fuoco e a facilitare i colloqui di pace, riferisce Lin, sottolineando che Pechino non ha mai fornito armi letali a nessuna delle parti coinvolte nel conflitto e controlla rigorosamente l’esportazione di prodotti a duplice uso. L’Ucraina, dice ancora, ne è ben consapevole e ha dichiarato pubblicamente che la maggior parte dei componenti delle armi importate dalla Russia proviene dagli Stati Uniti e da altri paesi occidentali. La Cina si oppone fermamente ad accuse infondate e manipolazioni politiche, rimarca Lin.

La prossima settimana il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, si recherà a Washington, negli Stati Uniti, per incontrare il segretario al Tesoro statunitense Bessent ed è previsto che “i team negoziali riferiscano dei progressi entro il 26 aprile” con “l’obiettivo di completare i colloqui entro quella data e firmare il prima possibile” un accordo. E’ quanto emerge dal testo del memorandum d’intenti, firmato ieri, sulla futura conclusione di un accordo Ucraina-Usa sui minerali.

“Ecco come la Russia ha iniziato questo Venerdì Santo – con la balistica, i missili da crociera, i droni Shahed – facendosi beffe del nostro popolo e delle nostre città”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Un attacco missilistico su Kharkiv – prosegue -, proprio sulla città. Decine di abitazioni, un’attività commerciale e automobili sono state danneggiate. Circa 70 persone sono rimaste ferite, tra cui cinque bambini; la più piccola, Valeria, aveva solo 2 anni. Tutti i feriti hanno ricevuto l’assistenza necessaria. Sfortunatamente, una persona è morta a Sumy. Droni d’attacco russi. Uno degli obiettivi è una comune attività di produzione di pane, un’impresa comune che da decenni lavora per la città. Le mie condoglianze a tutti coloro che hanno perso i loro cari. Si sono verificati attacchi russi anche nelle regioni di Dnipro, Kiev, Mykolaiv e Donetsk”.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 18, 2025