Milano, 17 apr. (LaPresse) – “Abbiamo finalmente ricevuto informazioni sul fatto che la Cina stia fornendo armi alla Federazione russa. Saremo pronti a discuterne in dettaglio”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando con i giornalisti, come riporta Ukrinform. “Oggi abbiamo informazioni generali dai servizi di sicurezza, dall’intelligence sulla polvere da sparo e sull’artiglieria”, ha aggiunto, “credo che potremo discuterne in modo approfondito la prossima settimana, soprattutto riguardo ai dati secondo cui riteniamo che rappresentanti della Cina siano coinvolti nella produzione di alcune armi sul territorio russo”. “Saremo in grado di trasferire alcuni documenti rilevanti la prossima settimana”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata