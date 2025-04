L'incontro a Kuala Lumpur durante la visita del leader cinese nel sud-est asiatico

Il presidente cinese Xi Jinping incontra a Kuala Lumpur il re della Malesia, sultano Ibrahim Sultan Iskandar. Il leader della Repubblica Popolare sostiene la causa del libero scambio tra i paesi del sud-est asiatico durante la sua visita nella regione questa settimana, presentando la Cina come una fonte di “stabilità e certezza”. Xi è arrivato ieri, martedì 15 aprile, a Kuala Lumpur, capitale della Malesia, per una visita di tre giorni e terminerà il suo tour con una sosta in Cambogia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata