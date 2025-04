La seconda tappa del tour nel sud-est asiatico del presidente cinese

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato in Malesia nel tardo pomeriggio di martedì, per una visita di tre giorni nell’ambito del suo tour nel sud-est asiatico. Si prevede che discuterà di un accordo di libero scambio tra la Cina e l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, composta da 10 membri e presieduta quest’anno dalla Malesia. Xi sostiene la causa del libero scambio, presentando la Cina come una fonte di “stabilità e certezza”. Xi, che ha appena visitato il Vietnam, dopo la Malesia si recherà in Cambogia.

