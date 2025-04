L’amministrazione Trump ha poi fatto un ulteriore passo avanti nell’imporre nuove tariffe e dazi su importazioni chiave, avviando indagini sulle importazioni di chip per computer, attrezzature per la produzione di chip e prodotti farmaceutici. Il Dipartimento del Commercio ha pubblicato lunedì tardi sul Federal Register gli avvisi riguardanti le indagini, invitando il pubblico a fornire commenti entro tre settimane. Non era stata fatta una comunicazione ufficiale prima.

Sebbene il presidente Donald Trump abbia sospeso la maggior parte dei suoi più grandi aumenti delle tariffe la scorsa settimana per 90 giorni, a parte quelle per le importazioni dalla Cina, ha dichiarato di voler comunque imporre tariffe su farmaci, legname, rame e chip per computer. Il Dipartimento del Commercio ha dichiarato che sta indagando su come le importazioni di chip per computer, attrezzature per produrli e prodotti che li contengono – che includono molte necessità quotidiane come automobili, frigoriferi, smartphone e altri articoli – influenzano la sicurezza nazionale.

La Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962 consente al presidente di ordinare tariffe per motivi di sicurezza nazionale. L’indagine include la valutazione del potenziale di produzione interna di chip per computer negli Stati Uniti per soddisfare la domanda del paese e il ruolo della produzione e assemblaggio estero, dei test e dell’imballaggio nel soddisfare tali necessità.

Gli Stati Uniti sono un grande produttore di semiconduttori, ma solo in alcune aree. Dipendono fortemente dalle importazioni da Taiwan e dalla Corea del Sud per determinati tipi di chip avanzati. In particolare, Taiwan domina la produzione di chip logici avanzati con il 92% di tutta la capacità di fabbricazione, secondo l’International Trade Administration, con la Corea del Sud che produce l’8%. Separatamente, il Dipartimento del Commercio ha dichiarato lunedì che si stava ritirando da un accordo del 2019 che aveva sospeso un’indagine antidumping sulle importazioni di pomodori freschi dal Messico, con effetto tra 90 giorni. Ha dichiarato che l’attuale accordo non proteggeva i coltivatori statunitensi dalle importazioni di pomodori “a prezzi sleali”. La maggior parte dei pomodori provenienti dal Messico sarà soggetta a una tariffa del 20,91%, ha detto.

