Il presidente Usa: "Sui semiconduttori darò una risposta lunedì"

“Vi risponderò lunedì e saremo molto specifici”. Lo ha detto Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva della possibilità di dazi a breve sui semiconduttori. Il presidente statunitense ha più volte paventato la possibilità di imporre tariffe sui chip ma finora non è mai intervenuto. L’amministrazione Trump ha dichiarato che avrebbe escluso i prodotti elettronici come smartphone e laptop dalle tariffe reciproche, una mossa che potrebbe aiutare a mantenere bassi i prezzi dei prodotti elettronici di consumo più diffusi, solitamente non prodotti negli Stati Uniti.

