I manifestanti cercano di bloccare l'accesso al Parlamento

(LaPresse) I manifestanti hanno cercato di bloccare l’edificio del Parlamento ungherese lunedì prima del voto di un emendamento costituzionale visto da molti critici come una mossa del governo per limitare i diritti delle comunità LGBTQ+. L’emendamento, poi approvato, vieta gli eventi pubblici Lgbtq+ e potrebbe portare al divieto di eventi come il Budapest Pride o fornire una base costituzionale per negare il riconoscimento delle identità transgender e intersessuali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata