Può portare al divieto di eventi

L’Ungheria ha approvato un emendamento costituzionale che vieta gli eventi pubblici Lgbtq+. Sostenuto dal partito Fidesz del primo ministro Viktor Orban l’emendamento, può portare al divieto di eventi come il Budapest Pride e fornire una base costituzionale per negare il riconoscimento delle identità transgender e intersessuali. L’emendamento è stato approvato con 140 voti a favore e 21 contrari. Secondo la modifica costituzionale, i diritti dei bambini allo sviluppo morale, fisico e spirituale prevalgono su qualsiasi altro diritto fondamentale diverso dal diritto alla vita, incluso quello di riunirsi pacificamente. Il nuovo emendamento consente inoltre agli ungheresi che possiedono la doppia cittadinanza in un paese non appartenente allo Spazio Economico Europeo di vedersi sospendere la cittadinanza se sono ritenuti una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale.

