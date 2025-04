Nel weekend sono stati diffusi i dati relativi alla sua salute, considerata ottima dal punto di vista fisico e mentale

Domenica 13 aprile sono stati diffusi i dati relativi alla salute del presidente Usa Donald Trump, considerato dal suo medico in buona salute fisica e mentale. Sull’Air Force One alcuni giornalisti gli hanno chiesto come faccia a rimanere così in salute: “Perché mi piace quello che faccio, e penso che i risultati siano buoni. Sì, credo che stiamo rendendo l’America di nuovo grande. E questo mi fa stare bene. Credo che mi mantenga felice. Sì. Ok? Grazie. È una bella domanda.”

