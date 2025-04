Tanti in arrivo anche dall'India grazie a speciali visti

(LaPresse) – Migliaia di credenti sikh si sono recati in Pakistan per celebrare il Vaisakhi, la festa del raccolto che segna l’inizio del nuovo anno sikh e che viene osservata soprattutto nella zona del Punjab. Quest’anno le autorità pakistane hanno concesso più di 6.500 visti a sikh indiani, un numero superiore rispetto agli anni precedenti: i visti per viaggiare tra i due paesi sono normalmente difficili da ottenere, ma i governi hanno un accordo speciale che permette ai pellegrini di visitare santuari e luoghi di culto. La cerimonia principale del Vaisakhi si è tenuta a Nankana Sahib, dove nacque il fondatore della fede Sikh, Guru Nanak.

