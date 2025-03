Dopo un giorno l'assalto è terminato, uccisi gli aggressori

Terminato l’attacco di un gruppo di separatisti pachistani contro un treno con a bordo centinaia di passeggeri in Belucistan. Tutti gli aggressori sono stati uccisi dopo un’intera giornata di scontri. Lo hanno riferito le autorità pachistane, aggiungendo che alcune delle persone prese in ostaggio sono morte. Secondo funzionari della sicurezza, oltre 300 ostaggi sono stati salvati. I separatisti dell’Esercito di Liberazione del Belucistan hanno rivendicato l’attacco iniziato ieri al mezzo, che trasportava circa 450 persone, mentre attraversava un tunnel in una zona remota della provincia sudoccidentale del Belucistan.

L’Esercito di Liberazione del Belucistan attacca regolarmente le forze di sicurezza pakistane, ma in passato ha attaccato anche civili, compresi cittadini cinesi impegnati in progetti da miliardi di dollari legati al Corridoio Economico Cina-Pakistan

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata