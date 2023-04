Amritpal Singh era in fuga da un mese

La polizia indiana ha arrestato Amritpal Singh, leader separatista sikh latitante da un mese. Singh, che si sarebbe consegnato alle forze dell’ordine nella città di Moga, è accusato di aver fomentato il separatismo dello Stato indiano del Punjab settentrionale. Lo scorso febbraio centinaia di fedelissimi di Singh avevano preso d’assalto una stazione di polizia ad Ajnala, una città nello stato del Punjab, con manganelli, spade e pistole per chiedere il rilascio di un separatista incarcerato.

Dopo l’arresto Singh, che ha 30 anni, è stato trasportato in aereo a Dibrugarh, nel nordest dell’India, dove sarà detenuto fino a quando non sarà portato in tribunale per affrontare le accuse. Negli scorsi mesi le autorità hanno schierato migliaia di soldati paramilitari nello stato e arrestato quasi 100 dei suoi sostenitori. La scorsa settimana alla moglie di Singh è stato impedito di lasciare l’India.

