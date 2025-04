Il presidente Zelensky: "Il nemico ha colpito di nuovo la popolazione civile"

Un attacco russo ha colpito la città ucraina di Sumy, provocando “molti morti”. Lo ha riferito il sindaco di Sumy, Artem Kobzar, sul proprio canale Telegram, come riportano diversi media ucraini. “In seguito all’attacco missilistico, ci sono molte vittime. Il nemico ha colpito di nuovo la popolazione civile“, ha affermato Kobzar. Secondo quanto riferito da Zelensky, i morti sono 31, tra loro 2 bambini.

Zelensky: “A Sumy orribile attacco russo, solo un bastardo agisce così”

“Un terribile attacco missilistico balistico russo su Sumy. I missili nemici colpiscono una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni: case, istituti scolastici, auto in strada… E questo avviene in un giorno in cui le persone vanno in chiesa: la Domenica delle Palme, la festa dell’ingresso del Signore a Gerusalemme. Secondo i dati preliminari, decine di civili sono rimasti uccisi e feriti. Solo un bastardo potrebbe comportarsi così. Togliere la vita a persone comuni. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici. È attualmente in corso un’operazione di salvataggio. Tutti i servizi necessari funzionano”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“È necessaria una forte risposta mondiale. Gli Stati Uniti, l’Europa, tutti nel mondo che vogliono porre fine a questa guerra e a queste uccisioni. La Russia vuole esattamente questo tipo di terrore e sta prolungando questa guerra. Senza pressione sull’aggressore, la pace è impossibile. I colloqui non hanno mai fermato la balistica e le bombe aeree. Abbiamo bisogno di un atteggiamento nei confronti della Russia che un terrorista merita. Grazie a tutti coloro che sono con l’Ucraina e ci aiutano a proteggere la vita”, conclude Zelensky.

Papa Francesco: “Venga finalmente la pace in terra martoriata”

“Venga finalmente la pace nella martoriata Ucraina, in Palestina, Israele, Repubblica Democratica del Congo, Myanmar, Sud Sudan. Maria, Madre Addolorata, ci ottenga questa grazia e ci aiuti a vivere con fede la Settimana Santa”. Così Papa Francesco nel testo dell’Angelus preparato per la Domenica delle Palme. Il Pontefice ha ricordato anche “il Libano, dove cinquant’anni fa cominciò la tragica guerra civile: con l’aiuto di Dio possa vivere in pace e prosperità”.

