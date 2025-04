L’operazione è stata condotta in coordinamento con Europol e l’agenzia europea per la guardia di frontiera e costiera, FRONTEX

Un’organizzazione dedita al traffico di esseri umani, che faceva entrare clandestinamente migranti marocchini in Spagna e in altri Paesi dell’Unione Europea, è stata smantellata nel sud della Spagna: lo hanno annunciato domenica le autorità governative. Le autorità spagnole affermano che l’organizzazione contattava cittadini marocchini desiderosi di migrare in Spagna e li faceva volare fino in Romania. Una volta in Romania, i migranti viaggiavano via terra verso la Spagna, attraversando altri Paesi dell’UE a bordo di camion o furgoni. La Guardia Civil spagnola ha dichiarato in un comunicato che l’organizzazione ha effettuato oltre 50 viaggi verso la Spagna nel corso di due anni, trasportando gruppi da 20 a 50 migranti ciascuno, i quali pagavano 3.000 euro (circa 3.400 dollari statunitensi) a persona. Quattro persone sono state arrestate nella città di Cartagena, nella regione di Murcia, durante un blitz avvenuto nei giorni scorsi. Sono accusate di appartenenza a un’organizzazione criminale e traffico di esseri umani. Per eludere i controlli della polizia, i trafficanti utilizzavano veicoli navetta e facevano attraversare ai migranti i valichi di frontiera meno sorvegliati. L’operazione è stata condotta in coordinamento con Europol e l’agenzia europea per la guardia di frontiera e costiera, FRONTEX. Le immagini sono state rilasciate dalla Guardia Civil.

