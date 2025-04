Sull'immagine della giovane in bikini è intervenuta la ministra della Parità

In Spagna è scoppiata una polemica per le foto della principessa Leonor in bikini, su una spiaggia di Montevideo, pubblicate dalla rivista Diez Minutos. “È uno sguardo maschilista verso una giovane donna che ha il diritto di prendere il sole”, ha detto la ministra della Parità spagnola Ana Redondo, sottolineando che “a volte dietro il maschilismo c’è un business”. La principessa Leonor ha fatto tappa in Uruguay con la nave scuola Juan Sebastian Elcano, a bordo della quale sta effettuando la sua formazione militare con la Marina.

Il commento della ministra del Lavoro

A intervenire è stata anche la vicepremier seconda e ministra del Lavoro Yolanda Díaz, del partito Sumar che ha detto di non comprendere “il valore comunicativo” di immagini di “qualcuno in bikini”. Diaz ha parlato di “pregiudizio di genere” e si è rammaricata del fatto che molte copertine siano “rivolte alle donne” mentre non ci siano “commenti fisici sugli uomini”. Questo è “un fenomeno” che ha a che fare “con il maschilismo”, ha detto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata