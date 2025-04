L'ex presidente resta ricoverato in ospedale per dolori addominali

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato in ospedale per dolori addominali e dovrebbe essere trasferito con un aereo sanitario dal nord-est del Brasile alla capitale Brasilia. Il dolore era causato da un’ostruzione intestinale ed era legato agli effetti a lungo termine di una pugnalata all’addome subita nel settembre 2018. Il leader conservatore è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici durante la sua presidenza dal 2019 al 2022. “Dopo tanti episodi simili negli ultimi anni, mi ero abituato al dolore e al disagio. Ma questa volta, anche i medici sono rimasti sorpresi”, ha scritto in un post sui social, aggiungendo che un medico gli ha detto che è stato ‘il caso più grave dall’attacco’. Bolsonaro ha anche detto che probabilmente si sottoporrà a un altro intervento chirurgico.

