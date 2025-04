L'ex presidente brasiliano: "Secondo i medici, situazione più grave dopo l'attentato del 2018"

Nuovo probabile intervento per Bolsonaro in Brasile. “Il Dott. Claudio Birolini mi ha spiegato che questa è la situazione più grave dopo l’attentato che mi ha quasi tolto la vita nel 2018. Momenti come questi ci ricordano che spesso le battaglie più grandi non si combattono nelle piazze pubbliche, ma dentro di noi”. Lo scrive su X l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro.

– Passamos a vida prontos pra qualquer batalha: política, jurídica, eleitoral, física até… Mas às vezes o que nos derruba não é o inimigo de fora, é o nosso próprio corpo. – Ontem fui internado às pressas com dores intensas e uma forte distensão abdominal, talvez sem me dar… pic.twitter.com/WMXrCT8nl3 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 12, 2025

“Sono stabile, in via di guarigione e di nuovo circondato da professionisti competenti, che non posso che ringraziare – ha detto -. A Brasilia o a San Paolo, dopo il mio trasferimento, probabilmente mi sottoporrò a un nuovo intervento chirurgico”.

