Il ministro degli Esteri a margine dell'incontro con la presidente indiana Droupadi Murmu

Sui dazi Usa il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, auspica che si eviti una guerra commerciale tra Europa e Stati Uniti. “Con la Cina continueremo a lavorare per avere buone relazioni commerciali, ma il nostro principale interlocutore sono gli Stati Uniti”, ha dichiarato Tajani durante un punto stampa a Nuova Delhi dopo l’incontro con la presidente della Repubblica dell’India Droupadi Murmu.

“Gli Stati Uniti sono il nostro principale alleato nel mondo, quindi dobbiamo fare in modo che non ci sia assolutamente una guerra commerciale tra Europa e Stati Uniti”, ha spiegato. “In questa direzione va anche la missione del nostro presidente del Consiglio a Washington. Io credo che le guerre tariffarie non servano a nessuno. Noi vogliamo dialogare con tutti, siamo qui in India per rinforzare la collaborazione con un Paese che è fondamentale”, ha aggiunto.

