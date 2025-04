Il vicepremier: "Con rinvio tariffe europee prevalsa nostra linea"

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è tornato sul tema dei dazi americani. “La missione negli Usa del presidente del Consiglio” Giorgia Meloni, che si recherà da Donald Trump il 17 aprile, “sarà utile per far sì che si possa rinforzare il dialogo non solo fra Italia e Usa ma fra Ue e Usa” e “l’Europa conta molto sulla missione di Meloni”. Lo ha detto parlando a ‘Mattino Cinque News’ in collegamento dall’India. “Noi abbiamo lavorato sempre perché la reazione europea fosse prudente, infatti la decisione presa prima del rinvio era di dare solo un segnale politico, perché si è trattato di scongelare una vecchia lista di dazi che poi noi italiani siamo riusciti a far modificare, penso soprattutto al settore vitivinicolo” ha aggiunto Tajani. Secondo quanto ha riferito Tajani, l’Ue conta sulla visita di Meloni a Washington per “spingere per trattative positive” per arrivare all’obiettivo “zero dazi”.

Dazi Trump, in Ue prevalsa linea italiana

“Non bisogna farsi prendere dal panico quando ci sono difficoltà, forse le borse sono andate giù anche a causa del panico. Bisogna affrontare con determinazione, occuparsi più che preoccuparsi della situazione ed è quello che sta facendo il governo italiano. Abbiamo insistito con la Commissione Ue per un rinvio dei dazi e alla fine è prevalsa la nostra linea” ha poi aggiunto Tajani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata