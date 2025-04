Nell'incidente ha perso la vita anche il pilota del mezzo

A New York un elicottero è caduto nel fiume Hudson: sono 5 turisti spagnoli, oltre al pilota, le vittime dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio nella Grande Mela. Si tratta del dirigente della Siemens Agustin Escobar, sua moglie Mercè Camprubí Montal, global manager di una società di tecnologia energetica, e i tre figli, oltre al pilota. Lo ha detto all’Associated Press una persona informata sulle indagini. Escobar ha lavorato per l’azienda tecnologica Siemens per più di 27 anni, più recentemente come global CEO per le infrastrutture ferroviarie presso Siemens Mobility, secondo il suo account LinkedIn. Alla fine del 2022 è diventato per un breve periodo presidente e CEO di Siemens Spagna. Escobar dal 2023 era anche vicepresidente della Camera di Commercio Tedesca per la Spagna. Camprubí Montal ha lavorato a Barcellona, in Spagna, per la società di tecnologia energetica Siemens Energy per circa sette anni, anche come responsabile della commercializzazione e della digitalizzazione, secondo il suo account LinkedIn.

New York, elicottero caduto: la dinamica dell’incidente

Secondo quanto riferito dal sindaco di New York, Eric Adams, “l’elicottero caduto sul fiume Hudson si è spezzato in volo ed è precipitato capovolto nel fiume tra Manhattan e il litorale del New Jersey”. Si è trattato dell’ultimo disastro aereo di alto profilo negli Stati Uniti, dopo altri recenti incidenti a Washington e Philadelphia. Nell’incidente è morta una famiglia di turisti spagnoli, tra cui tre bambini. Adams ha affermato che tutti i morti sono stati recuperati e estratti dall’acqua.

New York, elicottero caduto: volo durato 18 minuti

E’ durato circa 18 minuti il tragico volo dell’elicottero caduto nel fiume Hudson a New York, uccidendo sei persone. Secondo quanto riferito dal sindaco di New York, Eric Adams, l’elicottero era partito giovedì pomeriggio da un eliporto del centro di Manhattan, finendo nell’acqua del fiume poco dopo. Un testimone ha affermato di aver visto l’elicottero spezzarsi in volo, con la coda e l’elica che si staccavano.

