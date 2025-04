L'incidente vicino a Houston Street e all'Holland Tunnel

Un elicottero si è schiantato giovedì nel fiume Hudson al largo di Manhattan. Lo hanno riferito le autorità americane. I vigili del fuoco hanno ricevuto la segnalazione di un elicottero in acqua alle 15:17. Sarebbe di sei morti il bilancio delle vittime, riferisce una fonte dell’Associated Press. L’incidente è avvenuto nel fiume, vicino a Houston Street e all’Holland Tunnel. I vigili del fuoco hanno dichiarato di aver inviato unità sul posto per le operazioni di soccorso. I video pubblicati sui social mostrano l’elicottero per lo più sommerso, capovolto nell’acqua.

