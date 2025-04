Il fiume che bagna New York è stato teatro di molte tragedie e qualche miracolo

L’elicottero caduto a New York giovedì 10 aprile 2025 è solo l’ultimo che è avvenuto nell’Hudson. Il fiume negli anni è stato teatro di numerosi incidenti aerei. L’ultimo ha provocato la morte di sei persone nelle sue acque al largo di Manhattan: quella di Agustin Escobar, dirigente Siemens, sua moglie Mercè Camprubí Montal, manager nel settore dell’energia, i loro tre figli e il pilota.

Secondo le prime testimonianze, l’elicottero si sarebbe spezzato in volo, con la coda e l’elica staccatesi prima dell’impatto. Era decollato da un eliporto nel cuore di Manhattan e, pochi istanti dopo, si è trasformato in una tragedia annunciata. Questo incidente riporta alla memoria altri momenti tragici — e in alcuni casi miracolosi — che hanno scritto la storia dell’aviazione proprio sulle acque dell’Hudson. Di seguito, i cinque incidenti aerei più gravi legati a questo fiume leggendario.

1) Incidenti aerei nell’Hudson: nel 2009 il miracolo dopo il disastro

Il 15 gennaio 2009, un pomeriggio come tanti si trasformò in una pagina indelebile della storia dell’aviazione civile. Il volo US Airways 1549, un Airbus A320 decollato da LaGuardia e diretto a Charlotte, subì un grave danno a entrambi i motori solo due minuti dopo il decollo, a causa dell’impatto con uno stormo di oche canadesi. Al comando, il capitano Chesley “Sully” Sullenberger, valutata l’impossibilità di tornare in aeroporto, prese una decisione estrema: ammarare sull’Hudson. Con una manovra impeccabile, l’aereo toccò l’acqua alle 15:31, restando miracolosamente integro. I 155 occupanti furono evacuati grazie agli scivoli di emergenza e ai soccorsi rapidi via traghetto. Il gesto del comandante, insieme al sangue freddo dell’equipaggio, fu definito “miracoloso” da stampa e autorità. Nessuna vittima, solo lievi ferite e ipotermie. Il “Miracolo sull’Hudson” divenne un esempio globale di leadership, coraggio e gestione delle emergenze.

2) Elicottero cade nell’Hudson, la tragedia dei turisti italiani

È l’8 agosto 2009 quando un elicottero turistico con a bordo cinque turisti bolognesi e un aereo privato Piper si sono scontrati in volo a circa 300 metri di altezza, all’altezza di Hoboken, di fronte a Manhattan. La collisione è avvenuta intorno a mezzogiorno, mentre entrambi i velivoli percorrevano il corridoio aereo visivo dell’Hudson, frequentatissimo da piccoli aerei ed elicotteri turistici. Nessuno dei nove occupanti è sopravvissuto. Tra le vittime, oltre ai cinque italiani, anche un bambino di nove anni che viaggiava sul Piper con il padre. Le indagini successive hanno rivelato gravi lacune nei protocolli di sicurezza: scarsa comunicazione tra i controllori di volo, mancanza di separazione tra traffico aereo ed elicotteri, e un controllo radar limitato a bassa quota. L’episodio ha spinto l’FAA a rivedere radicalmente le regole di volo sul fiume Hudson, introducendo corridoi separati e comunicazioni radio obbligatorie.

3) Manovra errata e l’elicottero finisce nel fiume

Il 12 marzo 2018, un elicottero privato noleggiato per un servizio fotografico si è schianta nell’East River di New York capovolgendosi in acqua e uccidendo tutti e cinque i passeggeri a bordo mentre il pilota viene tratto in salvo da un rimorchiatore. Un video ripreso da un passante e pubblicato su Twitter mostra l’elicottero rosso atterrare bruscamente in acqua e poi capovolgersi, con i rotori che sbattevano contro l’acqua. Testimoni sul lungomare vicino al punto in cui è precipitato l’aereo hanno riferito che l’elicottero volava rumorosamente, poi è improvvisamente precipitato in acqua e si è rapidamente immerso.

4) L’elicottero precipita e ferisce un passante

Mercoledì 15 maggio 2019 , un elicottero si schianta nel fiume Hudson vicino a un trafficato eliporto di Manhattan affonda parzialmente ma non prima che il pilota riuscisse a salvarsi pressoché indenne. Il pilota trentaquattrenne riporta solo una lieve ferita alla mano dopo il violento ammaraggio, avvenuto poco prima delle 14:30 e ripreso da alcuni passanti che, vedendo l’aereo in difficoltà, hanno tirato fuori i loro cellulari. Non c’erano altre persone a bordo, ma un portuale che cercava di liberarsi dalla traiettoria dell’aereo in discesa è scivolato e si è ferito al polso, hanno riferito vigili del fuoco e agenti di polizia.

5) Elicottero turistico in acqua: tutti salvi

2007: Un elicottero turistico precipita nell’Hudson a causa di un problema meccanico dopo il decollo da un eliporto del West Side. Tutti riescono a salvarsi.

