Nello schianto morti cinque turisti spagnoli e il pilota

Un video mostra il momento dell’incidente in cui un elicottero è caduto nel fiume Hudson a New York. Sono cinque turisti spagnoli, oltre al pilota, le vittime dell’incidente avvenuto giovedì pomeriggio. Lo ha riferito la governatrice dello Stato, Kathy Hochul.

Si trattava di una famiglia di due adulti e tre bambini, anch’essi morti dopo essere stati estratti dal velivolo e trasportati in un ospedale del New Jersey insieme ai genitori. La sesta vittima è il pilota dell’elicottero. Secondo quanto riferito dal sindaco di New York, Eric Adams, il volo è durato 18 minuti.

Nelle immagini diffuse sui social da un testimone, si vede il momento dell’incidente e lo schianto nel fiume.

