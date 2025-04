Era stata condannata a 12 anni in una colonia penale

L’Fsb ha confermato lo scambio di prigionieri avvenuto ad Abu Dhabi fra Russia e Usa. Artur Petrov, che rischiava 20 anni di carcere negli Stati Uniti, è stato scambiato con la cittadina statunitense Ksenia Karelina. Karelina, anch’essa cittadina russa, era stata condannata a 12 anni in una colonia penale per tradimento sotto forma di assistenza finanziaria a uno Stato straniero. Karelina è stata graziata con “decreto presidenziale”, ha riferito l’Fsb esprimendo gratitudine alla leadership degli Emirati Arabi Uniti per l’assistenza fornita.

