L‘annuncio dello stop ai dazi reciproci voluti da Donald Trump negli scorsi giorni avrà effetto immediato e durerà (per ora) per tre mesi. Una notizia accolta con immediato favore dai mercati finanziari, che hanno subito registrato forti rialzi, ma soprattutto da politica e istituzioni che tirano un po’ il fiato in un momento che stava indirizzandosi verso una difficile fase negoziale tra la Casa Bianca e i vari partner commerciali.

Gli Stati Uniti, per il momento applicheranno un’aliquota solamente del 10%, per gli “oltre 75 Paesi” che hanno contattato Washington e che non hanno risposto alle tariffe Usa, mentre per i prodotti provenienti dalla Cina salgono “con effetto immediato” al 125%.

In vigore dazi Cina dell’84% su import da Usa

La risposta cinese non si è ovviamente fatta attendere. Sono infatti entrate in vigore dalla mezzanotte (ora cinese) di oggi le tariffe dell’84% imposte dalla Cina sulle importazioni dagli Stati Uniti, in risposta ai dazi dell’amministrazione Trump.

Dazi, von der Leyen: “Bene Trump, passo per stabilizzare economia globale”

Tra le prime voci ad esprimere apprezzamento nei confronti della mossa del Tycoon c’è quella di Ursula von der Leyen. “Accolgo con favore l’annuncio del presidente Trump di sospendere i dazi reciproci. È un passo importante verso la stabilizzazione dell’economia globale. Condizioni chiare e prevedibili sono essenziali per il funzionamento del commercio e delle catene di approvvigionamento”, ha scritto sui social la presidente della Commissione europea. “I dazi sono tasse che danneggiano solo le imprese e i consumatori. Per questo motivo ho costantemente sostenuto un accordo tariffario zero a zero tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti”, ha sottolineato la presidente.

von der Leyen: “Ue rimane impegnata in negoziati costruttivi Bruxelles”

Nel suo lungo post, von der Leyen ha sottolineato che “l’Unione Europea rimane impegnata in negoziati costruttivi con gli Stati Uniti, con l’obiettivo di raggiungere un commercio senza attriti e reciprocamente vantaggioso”. “Allo stesso tempo – spiega la presidente – l’Europa continua a concentrarsi sulla diversificazione dei suoi partenariati commerciali, collaborando con paesi che rappresentano l’87% del commercio globale e condividono il nostro impegno per uno scambio libero e aperto di beni, servizi e idee”.

“Infine – rimarca -, stiamo intensificando il nostro lavoro per eliminare le barriere nel nostro mercato unico. Questa crisi ha chiarito una cosa: in tempi di incertezza, il mercato unico è la nostra ancora di stabilità e resilienza. Il mio team e io continueremo a lavorare giorno e notte per proteggere i consumatori, i lavoratori e le imprese europee. Insieme, gli europei usciranno più forti da questa crisi”.

Sanchez vede pausa di 90 giorni come ‘apertura a negoziati’

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha affermato che la tregua di 90 giorni annunciata dal presidente Usa Donald Trump sui Dazi rappresenta “un’apertura per i negoziati e l’accordo tra i Paesi”. Il leader, parlando dal Vietnam dove è in visita ufficiale, ha definito le tariffe decise dall’amministrazione statunitense come “ingiuste e ingiustificate”, e ha difeso il commercio equo e il multilateralismo. “Il commercio non è un gioco a somma zero. Se uno vince, anche l’altro può vincere”, ha affermato. Dopo il Vietnam, Sanchez si recherà in Cina dove domani incontrerà il presidente Xi Jinping.

