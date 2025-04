Tokyo +8% Taiwan +9%, tengono le cinesi nonostante le tariffe del 125%

La notizia della sospensione dei dazi americani per 90 giorni fa volare le borse asiatiche. I listini orientali seguono la scia di Wall Street che nella giornata di ieri ha registrato rialzi dell’7,64%, del 9,5% e del 12,2% rispettivamente per Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq. Da Tokyo a Taiwan, passando per Seul, gli scambi sui mercati asiatici stanno registrando un boom. In positivo anche le borse cinesi nonostante Pechino non sia coinvolta dalla sospensione dei dazi ma, anzi, abbia subito l’ulteriore innalzamento delle tariffe americane addirittura al 125%.

Tokyo dopo sospensione dazi, Nikkei +8,43%

La Borsa di Tokyo è in rally, in deciso rimbalzo dopo giorni di forti perdite, con l’indice Nikkei che guadagna attualmente l’8,43% e il Topix che si attesta al +7,4%. Il recupero dei listini nipponici arriva sull’onda positiva generata dalla sospensione per 90 giorni di gran parte dei dazi varati dall’amministrazione Trump.

Forte rimbalzo per asiatiche, Seul +5,5% Taipei +9,2%

L’indice sudcoreano Kospi alla Borsa di Seul conquista il 5,5%, ancora meglio il Taiex di Taipei (Taiwan) che segna attualmente +9,4%. Bene anche Giacarta (Indonesia) a +4,96% e Ho Chi Minh (Vietnam) a +6,9%. In risalita anche l’indice Hang Seng di Hong Kong (+1,62%).

Cinesi positive nonostante aumento dazi Usa, Shanghai +0,93%

Positive le Borse cinesi nonostante Pechino non sia stata coinvolta nella sospensione dei dazi di 90 giorni annunciata ieri dal presidente Usa Donald Trump, che ha invece innalzato al 125% le tariffe nei confronti di Pechino. Shanghai conquista lo 0,93%, mentre il Component di Shenzhen si attesta a +2,19%

