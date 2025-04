La Libra P 402 è stata consegnata al Paese balcanico

L’Italia ha donato all’Albania una nave militare per aiutare il paese a rafforzare il suo esercito, aumentare il pattugliamento della sua costa e intensificare la sua partecipazione alle missioni NATO. La Libra P 402, un pattugliatore classe Cassiopea costruito alla fine degli anni ’80, è attraccata al porto occidentale di Durazzo ed è stata ufficialmente consegnata all’Albania durante una cerimonia alla quale hanno partecipato il premier Edi Rama e i ministri della Difesa Guido Crosetto e Niko Peleshi. Una grande bandiera albanese è stata dipinta sul fianco e il numero è stato cambiato in P 133. “In questi tempi difficili le nazioni dovrebbero cercare una più stretta cooperazione congiunta”, ha detto Crosetto parlando dei paesi membri della NATO. “È una dimostrazione concreta dell’amicizia tra Italia e Albania e del nostro desiderio di lavorare e collaborare in campo militare ed economico”, ha aggiunto il ministro della Difesa italiano. Il premier Edi Rama ha descritto il dono come “molto generoso, un segno di profonda amicizia e rispetto”. La nave da 1.500 tonnellate e 79,8 metri di lunghezza può raggiungere una velocità di 20 nodi con un’autonomia di 3.200 miglia nautiche. Destinato principalmente alla difesa e alla sorveglianza marittima, ha un equipaggio di 60 membri, un eliporto e un garage. “Servirà non solo nelle missioni per la sicurezza e la pace nelle acque della Repubblica d’Albania nell’Adriatico e nello Ionio (mari), ma anche oltre, nel Mar Mediterraneo” per partecipare alle missioni della NATO, ha dichiarato il contrammiraglio Adnan Agastra, capo della marina albanese. Da quando l’Albania è entrata nell’Alleanza nel 2009, l’Italia è stata uno dei più importanti sostenitori dei suoi continui sforzi per modernizzare l’esercito.

