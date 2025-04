Una veglia di 24 ore per l'anniversario delle proteste del 1989 che causarono la morte di 21 persone

Centinaia di persone si sono riunite davanti al Parlamento della Georgia martedì sera per una veglia di 24 ore in ricordo dell’anniversario delle uccisioni dei manifestanti antisovietici del 1989. Circondato un monumento commemorativo per impedire ai membri del governo georgiano e ai suoi sostenitori di avvicinarsi e deporre fiori mercoledì. La Giornata dell’Unità Nazionale, che si celebra ogni anno il 9 aprile, segna una tappa fondamentale nella lotta della Georgia contro il regime sovietico, quando 21 manifestanti pacifici furono uccisi dall’esercito sovietico. Due anni dopo l’evento, il 9 aprile 1991, la Georgia proclamò l’indipendenza dall’Unione Sovietica.

