Inflitta una pena di altri quattro anni e mezzo di carcere per aver "attraversato illegalmente il confine" nel 2021

Il tribunale della città di Tbilisi ha condannato l’ex presidente georgiano Mikheil Saakashvili ad altri quattro anni e mezzo di carcere per aver “attraversato illegalmente il confine” nel 2021. Ne dà notizia l’agenzia Tass, riferendo che la lettura del verdetto ha suscitato scalpore in aula e i sostenitori del leader sono stati allontanati. Nei giorni scorsi l’ex premier era stato condannato per appropriazione indebita e gli era stata inflitta una pena detentiva di nove anni. Saakashvili stava già scontando una condanna a sei anni di reclusione per abuso di potere.

Con le precedenti condanne accumulate, ora Saakashvili dovrà scontare 12 anni e sei mesi dietro le sbarre.

Chi è Saakashvili, l’ex presidente della Georgia

Saakashvili, che ha guidato le proteste della cosiddetta Rivoluzione delle Rose nel 2003 che hanno portato il suo predecessore alle dimissioni, ha attuato una serie di ambiziose riforme contro la corruzione ufficiale come presidente della nazione del Caucaso meridionale di 3,7 milioni di abitanti. Ha anche presieduto una breve ma feroce guerra con la Russia nel 2008, conclusasi con l’umiliante perdita dei suoi ultimi appigli in due territori separatisti, e ha represso i manifestanti che lo accusavano di avviarsi verso l’autocrazia.

Nel 2012, il partito del Movimento Nazionale Unito di Saakashvili ha perso le elezioni a favore del partito Sogno Georgiano fondato da Bidzina Ivanishvili, un controverso miliardario che ha fatto fortuna in Russia. Da allora, Sogno Georgiano è rimasto al potere, rafforzando la sua presa sulle libertà democratiche e attirando le accuse dell’opposizione di allontanare il Paese dal percorso verso l’adesione all’Unione Europea e riportarlo nella sfera di influenza della Russia.

L’arresto nel 2021

Saakashvili è partito per l’Ucraina nel 2013, ha ottenuto la cittadinanza ucraina e ha ricoperto la carica di governatore della regione meridionale di Odessa dal 2015 al 2016. È tornato in Georgia nell’ottobre 2021 per cercare di rafforzare le forze di opposizione prima delle elezioni municipali nazionali ed è stato rapidamente arrestato. L’ex presidente ha trascorso gran parte del tempo dietro le sbarre in un ospedale penitenziario dopo aver iniziato uno sciopero della fame e aver poi affermato di essere stato avvelenato. Attualmente è in cura presso la clinica Vivamedi, dove viene monitorato per diverse patologie croniche e, secondo la clinica, le sue condizioni di salute peggiorano periodicamente.

Saakashvili: “Vogliono annientarmi in prigione ma combatterò”

“Vogliono annientarmi in prigione”, “ma non importa cosa succederà, combatterò fino alla fine”. Lo ha detto l’ex presidente della Georgia Mikheil Saakashvili, parlando in videoconferenza, dopo essere stato condannato ad altri quattro anni e sei mesi di carcere per attraversamento illegale della frontiera. Il leader ha definito il verdetto di oggi dei giudici come una “condanna assolutamente illegale e ingiusta per crimini che non ha commesso”.

Il suo avvocato, Beka Basilaia, ha dichiarato che il verdetto di oggi ha dimostrato ancora una volta che l’ex presidente è un prigioniero politico. “Finché Sogno Georgiano rimarrà al potere, la magistratura sarà una farsa e prenderà qualsiasi decisione le venga imposta”, ha attaccato Basilaia.

