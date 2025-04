Il presidente francese: "Lavoriamo affinché Trump faccia marcia indietro"

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha dichiarato che l’Europa “non ha mai voluto il caos né l’aumento dei dazi”, ma il blocco è pronto a “ritorsioni” e sta lavorando alla sua risposta. Parlando a margine della sua visita in Egitto martedì, Macron ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è proteggere tutti i nostri settori economici… e lavorare per far sì che il presidente Trump riconsideri la sua decisione”.

