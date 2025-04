Svyrydenko: "Inizia una nuova fase nelle relazioni con Washington"

L’Ucraina invierà una squadra a Washington la prossima settimana per avviare i negoziati su una nuova bozza di accordo sui minerali, che darebbe agli Stati Uniti l’accesso alle preziose risorse minerarie di Kiev. Lo ha riferito ad Associated Press la vicepremier e ministra ucraina dell’Economia, Yuliia Svyrydenko, durante un viaggio nel nord dell’Ucraina. La delegazione di Kiev includerà rappresentanti dei ministeri di Economia, Esteri, Giustizia e Finanze.

Svyrydenko ha precisato che la nuova bozza, che nei giorni scorsi è stata fatta circolare da alcuni parlamentari ucraini, riflette al momento solo la posizione degli Usa e non è una posizione comune: “Quello che abbiamo ora è un documento che riflette la posizione del team legale del Tesoro degli Stati Uniti. Questa non è una versione finale, non è una posizione comune”, ha detto, sottolineando che il compito dell’Ucraina ora è quello di riunire un team tecnico per i negoziati, definire le sue linee rosse e i principi fondamentali, e inviare una delegazione a Washington per colloqui tecnici già la prossima settimana. “È chiaro che i parametri completi di questo accordo non possono essere discussi online – ha affermato Svyrydenko – Questo segna una nuova fase nelle relazioni con gli Stati Uniti, che richiede competenze in molteplici aree. Alla fine, tutto sarà deciso nel corso dei negoziati”.

