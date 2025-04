Una serie di esplosioni si è verificata in diverse zone della città intorno alle 5 del mattino

Massiccio attacco missilistico russo sulla capitale dell’Ucraina Kiev durante la scorsa notte. Lo riferisce il ‘Kyiv Independent’. Una serie di esplosioni si è verificata in diverse zone della città intorno alle 5 del mattino, ora locale. Tre sono le persone rimaste feriti, secondo quanto ha riferito il sindaco di Kiev Vitali Klitschko.

IN AGGIORNAMENTO

Ucraina, Musk: “Nessun rispetto per chi vuole guerre, basta macchina morte”

“Non ho rispetto per coloro che vogliono che la guerra continui per sempre, per i loro interessi”. Lo ha detto Elon Musk, in collegamento video sabato con il congresso federale della Lega a Firenze, rispondendo a una domanda del vicepremier e segretario del Carroccio Matteo Salvini sulla guerra in Ucraina. “La sinistra non ha piani per fermare la guerra – ha aggiunto Musk -. Mandare a morire le persone tutti i giorni senza nessun piano, per sempre, è inumano. Trump ha ragione, dobbiamo ottenere la pace ed è il momento che il massacro di questi giovani si fermi, deve essere fermata la macchina della morte. In Ucraina e anche in Russia i giovani sono obbligati a uccidere. Perché? È ora di dire basta”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata