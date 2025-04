L'intervento della leader di RN al Congresso della Lega

Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, in collegamento video con il congresso della Lega a Firenze. “Non c’è soltanto la Francia colpita da questo tentativo di manipolazione della democrazia. Anche gli amici portoghesi di Chega sono minacciati da una procedura di interdizione – ha detto Le Pen – Viene messa in discussione la libertà dei nostri popoli di decidere per loro stessi. La violenza di questa condanna è basata su una violazione”, secondo cui “noi contestavamo l’Ue. La nostra lotta sarà come la tua lotta, una lotta pacifica e democratica. L’esempio proviene da Martin Luther King, Sono proprio i diritti civici e civili dei francesi ad essere rimessi in discussione. Noi non siamo i sovranisti, dei cittadini di Serie B. Noi non siamo al di sopra della legge, ma neanche al di sotto della legge. Siamo cittadini di Serie A”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata