Finito nel mirino per il maldestro tentativo di imporre la legge marziale, dichiarata e ritirata sei ore dopo a seguito della bocciatura parlamentare

Il parlamento della Corea del Sud ha votato per mettere sotto accusa il presidente Yoon Suk Yeol per la sua dichiarazione di legge marziale. L’Assemblea nazionale ha approvato la mozione con una votazione di 204-85.

I poteri e i doveri presidenziali di Yoon saranno sospesi dopo che le copie di un documento sull’impeachment saranno state consegnate a lui e alla Corte costituzionale. La Corte ha fino a 180 giorni per decidere se destituire Yoon dalla carica di presidente o ripristinarne i poteri. Se viene estromesso dall’incarico, entro 60 giorni dovranno essere tenute elezioni nazionali per scegliere il suo successore.

È stata la seconda votazione dell’Assemblea nazionale sulla mozione di impeachment di Yoon. Sabato scorso, Yoon è sopravvissuto a un voto di impeachment dopo che la maggior parte dei legislatori del partito al governo ha boicottato il voto in aula. Da allora, alcuni deputati del Parito del Popolo avevano annunciato la loro intenzione di votare per l’impeachment di Yoon in una seconda votazione, mentre le proteste pubbliche contro Yoon si intensificavano e il suo indice di gradimento precipitava.

Decine di migliaia di persone hanno sfidato il freddo pungente e si sono riversate nelle strade della capitale, Seul, ogni notte per le ultime due settimane, chiedendo l’estromissione e l’arresto di Yoon. Hanno urlato slogan, cantato, ballato e agitato bastoncini luminosi K-pop. Gruppi più piccoli di sostenitori conservatori di Yoon, ancora migliaia, si sono radunati a Seul, denunciando i tentativi di impeachment del presidente. Entrambe le manifestazioni sono state in gran parte pacifiche.

L’imposizione della legge marziale a Yoon, la prima del suo genere in più di quattro decenni in Corea del Sud, è durata solo sei ore, ma ha causato enormi tumulti politici, bloccato le attività diplomatiche e scosso i mercati finanziari. Yoon è stato costretto a revocare il suo decreto dopo che il parlamento ha votato all’unanimità per annullarlo. Dopo aver dichiarato la legge marziale, Yoon ha inviato centinaia di truppe e ufficiali di polizia al parlamento per cercare di impedirne il voto sul decreto prima che si ritirassero dopo che il parlamento lo aveva respinto. Non si è verificata alcuna violenza importante. Secondo la mozione di impeachment, Yoon “ha commesso una ribellione che danneggia la pace nella Repubblica di Corea organizzando una serie di rivolte”. Inoltre, la mobilitazione delle forze militari e di polizia da parte di Yoon ha minacciato l’Assemblea nazionale e il pubblico e il suo decreto di legge marziale era mirato a violare la Costituzione.

Opposizione: “Impeachment Yoon vittoria popolo e democrazia”

La decisione del Parlamento sudcoreano di votare per l’impeachment del presidente del presidente Yoon Suk Yeoul dopo che aveva dichiarato la corte marziale è una “grande vittoria per il popolo e la democrazia“. Lo ha dichiarato Park Chan-dae, leader del Partito democratico, principale forza di opposizione del Parlamento della Corea del Sud.

Yoon non può lasciare Paese, rischia accusa ribellione e tradimento

Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, messo in stato d’accusa dal Parlamento, ha il divieto di lasciare la Corea del Sud, poiché le autorità di polizia stanno indagando se lui e altri coinvolti nella dichiarazione di legge marziale del 3 dicembre scorso abbiano commesso ribellione, abuso di potere e altri crimini. Se condannato, il leader di un complotto di ribellione può affrontare la pena di morte o l’ergastolo. Yoon ha il privilegio presidenziale dell’immunità da procedimenti penali, ma ciò non si estende alle accuse di ribellione o tradimento. Successivamente, Yoon potrebbe essere indagato, detenuto, arrestato o incriminato per il suo decreto di legge marziale, ma molti osservatori dubitano che le autorità lo arresteranno con la forza a causa del potenziale di scontri con il suo servizio di sicurezza presidenziale. Il ministro della difesa di Yoon, il capo della polizia e il capo dell’agenzia di polizia metropolitana di Seul sono stati arrestati per il loro ruolo nel caso di legge marziale. Anche altri alti funzionari militari e governativi sono sotto indagine.

Centinaia di migliaia di persone esultano dopo impeachment Yoon

Centinaia di migliaia di persone radunate vicino al parlamento hanno esultato, sventolato striscioni e brandito colorati bastoncini luminosi K-pop, dopo il voto per l’impeachment del presidente Yoon Suk Yeol a seguito della sua dichiarazione di legge marziale dello scorso 3 dicembre. Un attivista di spicco ha dichiarato sul palco “Abbiamo preservato l’ordine costituzionale!”. In una piazza centrale di Seul, si è radunata un’altra enorme folla di persone che sostenevano Yoon, ma la situazione si è presto calmata dopo la notizia che Yoon era stato messo sotto accusa. Entrambe le manifestazioni sono state in gran parte pacifiche.

Yoon: “Mi faccio da parte ma viaggio verso futuro non si fermi”

Dopo il voto di impeachment nei suoi confronti, il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha dichiarato che “si farà da parte temporaneamente per ora, ma il viaggio verso il futuro che ho percorso con la gente negli ultimi due anni non dovrebbe fermarsi”. “Non mi arrenderò“, ha affermato in una dichiarazione condivisa dall’ufficio presidenziale del Paese. “Con tutto l’incoraggiamento e il sostegno che mi date, farò del mio meglio fino all’ultimo momento per la nazione”, ha aggiunto Yoon, che ha chiesto ai funzionari di mantenere la stabilità nelle funzioni governative durante quella che ha descritto come una pausa “temporanea” della sua presidenza.

