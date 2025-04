Il presidente è stato destituito dal suo incarico

La Corte costituzionale della Corea del Sud ha destituito dall’incarico il presidente Yoon Suk Yeol, che era stato messo sotto accusa. Nel verdetto trasmesso in televisione a livello nazionale, il capo ad interim della Corte, Moon Hyung-bae, ha affermato che la stessa Corte di otto membri ha confermato l’impeachment di Yoon, ex procuratore di fama che è passato da novizio politico a presidente in appena un anno. “Yoon ha ostacolato l’esercizio costituzionale del potere dell’Assemblea Nazionale e negato la sovranità e la democrazia del popolo”, ha spiegato il giudice.

