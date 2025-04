Ingenti danni nella contea di Vernon

Un tornado si è abbattuto nella contea di Vernon, nel comune di Nevada in Missouri, danneggiando edifici, capovolgendo veicoli e abbattendo pali della luce, rami di alberi e insegne commerciali. Le immagini riprese dal drone sono state diffuse da un’emittente locale. La Missouri State Highway Patrol ha riferito che una parte della U.S. Route 54, nella città di circa 8.300 abitanti situata a circa 153 chilometri a sud di Kansas City, è stata chiusa a causa degli ingenti danni. Negli ultimi giorni numerose tempeste e tornado hanno provocato danni in diversi stati americani.

